Германия разрешила строительство «Северного потока-2» до конца мая

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) продлило разрешение на укладку российского газопровода «Северный поток-2» в немецких водах до конца мая. По заявлению регулятора, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG может приступить к строительным работам немедленно.

«Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая… Заявление касается нового временного окна для прокладки труб при помощи корабля с якорным позиционированием на оставшейся части маршрута в немецкой исключительной экономической зоне»,— говорится в сообщении регулятора.

В рамках проекта «Северный поток-2» запланировано строительство двух ниток газопровода общей протяженностью почти 2,5 тыс. км и производительностью 55 млрд кубометров в год. Трубопровод проходит по территории Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Все пять стран дали разрешение на строительство.

Ранее сегодня, 15 января, стало известно, что Nord Stream 2 AG решил отложить начало работ по завершению строительства газопровода. Точных дат возобновления строительства в Nord Stream 2 AG не назвали.14 января пресс-служба компании подтверждала возобновление строительства газопровода с 15 января.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».