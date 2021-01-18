Песков объяснил отмену пресс-кола нежеланием отвлекать журналистов от Лаврова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена пресс-кола для журналистов сегодня не связана с арестом оппозиционера Алексея Навального, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его словам, в пресс-службе не хотели отвлекать внимание журналистов от пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Нет. Никак не связано. Сегодня была большая пресс-конференция Лаврова. Не хотели отвлекать журналистов. А потом уже было поздно (пресс-конференция завершилась около 14:15 мск.— “Ъ”). Завтра все состоится»,— сказал господин Песков. Комментировать отношение Кремля к аресту Алексея Навального он не стал.

Сегодня, 18 января, Химкинский городской суд по иску ФСИН арестовал Алексея Навального на 30 суток, до 15 февраля. Выездное заседание суда прошло во 2-м отделе управления МВД по Химкам. Туда господина Навального доставили 17 января после задержания в Шереметьево.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».