Лавров: суть политики США в отношении России вряд ли изменится при Байдене

Министр иностранных дел Сергей Лавров не ожидает от администрации избранного президента США Джо Байдена радикальных перемен в политике по отношению к России. При этом, глава МИДа считает, что методы продвижения американского лидерства будут отличаться от методов Дональда Трампа.

«Если коротко: не ждем радикальных перемен, но, конечно, наверное, методы продвижения американского лидерства, так сказать, будут несколько иными»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. По его словам, линия доминирования американского государства продолжится, также во внешнеполитической повестке США останется и вопрос сдерживания России и Китая. «На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится»,— добавил министр.

Комментируя возможное назначение на пост госсекретаря США Тони Блинкена, а в качестве его заместителя Виктории Нуланд, Сергей Лавров отметил, что при наличии желания это позволит откликнуться на многочисленные предложения российско-американской повестки «без большого перерыва и без раскачки». «С другой стороны, это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые и новые члены внешнеполитической команды новой администрации США»,— сказал господин Лавров.

6 января во время рассмотрения итогов выборов в Конгрессе США сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. После этого Дональду Трампу был объявлен импичмент. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Из-за опасения новых беспорядков Вашингтон патрулируют военные.

Подробнее о ситуации в США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».