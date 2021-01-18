«Дмитрий Медведев выходит из тени»

Россия готова к нормальному диалогу с США при президенте Джо Байдене. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Тем не менее, каких-либо улучшений отношений внешнеполитическое ведомство не прогнозирует. Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев написал статью о мировых последствиях происходящего в Америке и о перспективе контактов Москвы и Вашингтона в обозримом будущем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Медведев может сыграть некую роль, чтобы наладить взаимодействие с США.

Дмитрий Медведев написал статью, которую можно отчасти назвать лекцией о международном положении, точнее, о тревожной ситуации, которая сложилась в главной экономике мира, Россию все это не может не беспокоить. Первым делом заместитель главы Совета безопасности озвучил общепринятую в российской власти точку зрения, что сама конструкция выборов в США глубоко порочна, устарела и не отвечает современным реалиям. Второй тезис о расколе в обществе и фактическом хаосе в американской внешней политике, потому что впервые нарушен устоявшийся веками принцип преемственности.

При этом Дмитрий Анатольевич уверен, что только сами американцы смогут преодолеть все свои трудности, хотя происходящее — это по-своему общемировая проблема. И, наконец, относительно России ничего хорошего нас впереди не ждет. Отношения с Америкой будут прохладными. То, что заместитель председателя Совета безопасности написал статью про Америку, в принципе можно понять. Ему по должности положено говорить как о самой безопасности, так и об угрозах, связанных с ней, в том числе в мировом масштабе. Но есть ли во всем это какой-либо скрытый смысл? Конечно, есть.

Дело в том, что Дмитрий Медведев — единственный президент России, при котором отношения с Соединенными Штатами Америки достигли небывалых высот.

И было это относительно недавно, всего-то ничего, восемь-десять лет назад. Сейчас кажется, что мы живем в совершенно другой стране. Но как бы то ни было, тогда у власти в США находился демократ Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден. И даже был такой недолгий период, когда Медведев, уже не будучи главой государства, все равно посещал крупные международные мероприятия, как бы по инерции.

К власти пришла новая демократическая администрация, и с ней желательно найти некие точки соприкосновения. В этой связи опыт Дмитрия Анатольевича может оказаться полезным. Хотя понятно, что сейчас времена другие. Вряд ли американские партнеры испытывают большой оптимизм относительно фигуры Медведева.

Однако то, что Кремль не прочь по-хорошему договориться с Байденом об улучшении отношений, подтверждается в том числе официально, в частности, заявлением представителя МИД Марии Захаровой. Да и просто здравый смысл говорит о том, что это необходимо сделать.

Не нужно нам идти белорусским путем и превращаться в Северную Корею. Более того, попытки договориться, как правило, сопровождаются некой оттепелью. Нужно попытаться показать себя респектабельными и коммуникабельными, чтобы партнеры прониклись. Это к вопросу о том, посадят или нет Алексея Навального. Медведев в свое время как раз и проводил то, что теперь называют перестройкой его имени.

Впрочем, к сожалению, все это лишь благие пожелания. Главная проблема заключается в том, что здравый смысл не всегда присутствует в действиях российской властной вертикали. Но, тем не менее, так кажется, что Медведев выходит из тени. И очень может быть, он сыграет некую роль в грядущем политическом раскладе. Это неплохо — хоть какие-то перемены. Однако, как мы видим, так называемая силовая составляющая сейчас преобладает, что ставит под сомнение не то что оттепель, но даже самое слабое потепление.