Зарубежные СМИ: Каковы перспективы импичмента Дональду Трампу?

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому импичмент объявили дважды. 13 января демократы в Конгрессе рассмотрели и одобрили единственную статью обвинения действующего президента. Трампа объявили виновным в подстрекательстве к мятежу: на него возложили ответственность за погромы в здании Конгресса на прошлой неделе. Однако окончательное решение предстоит принять Сенату, который до 19 января находится на каникулах. Так что вердикт по импичменту Трампу не будет вынесен до окончания его президентского срока — 20 января. Что решают семь дней, которые остались Трампу в должности лидера Америки? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

За четыре года президентства Трамп множество раз нарушал демократические нормы, но ни одна из них не была такой значимой, как мирная передача власти следующему президенту, отмечает издание The Economist. Демократы объявили импичмент не только самому Трампу, но и осудили «трампизм» в целом. В резолюции подробно описано недостойное и опасное поведение президента и его попытки сорвать итоги выборов. Этот процесс обнажил трещины, проходящие по всей Республиканской партии, пишет газета The New York Times.

Associated Press пишет, что свой второй импичмент Трамп встречает как слабый лидер, потерявший собственных соратников и лишенный шансов на переизбрание. Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл согласился, что Трамп совершил правонарушение, влекущее импичмент, но заявил, что Сенат не станет принимать соответствующее решение до 20 января — дня инаугурации Байдена.

И это плохая новость для нового президента Америки, считает «Би-би-си». Сенат сосредоточится на разбирательстве по делу об импичменте Трампу и не сможет заниматься текущими проблемами государства. А ведь у Байдена весьма амбициозная повестка на первые месяцы его президентства: он должен отладить новый аппарат администрации, победить COVID-19 и пересмотреть реформу миграции.

Байден уже задал вопрос сенаторам: смогут ли они проводить над делом Трампа не полный рабочий день, чтобы осталось время на актуальные вопросы? Но колумнисты «Би-би-си» сомневаются, что Сенат пойдет на это. Таким образом, этот процесс существенно истощит силы новой администрации в критически важные первые 100 дней президентства нового хозяина Белого дома.