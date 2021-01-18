К Навальному не пускают адвокатов

Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального, пытаются попасть к нему во 2-й отдел управления МВД по Химкам. Туда политика доставили вчера, 17 января, после возвращения из Германии, где он лечился от предполагаемого отравления «Новичком». Адвокатов не пускают в отдел, передает корреспондент “Ъ”. Около 11:05 мск члена ОНК по Московской области Александра Мальцева пропустили в отдел.

На подъездах к отделу выставлены посты ГИБДД. Также рядом с отделом дежурят два сотрудника полиции. Еще два наряда (по два сотрудника в каждом) дежурят на территории отдела. Госпожа Михайлова спросила, находится ли Алексей Навальный в отделе. Полицейский утвердительно кивнул головой.

Позже приехала машина подмосковного управления МВД. Из автомобиля вышел полковник полиции и зашел на территорию отдела, однако адвокатов все равно не пустили. Сотруднику ФБК Илье Пахомову удалось передать вещи господину Навальному.

Помимо этого приехал депутат Мосгордумы Евгений Ступин, его также не пускают в отдел и советуют обратиться в пресс-службу. «Какая пресс-служба?! Я депутат!» — возразил господин Ступин. Депутат считает, что в отношении Алексея Навального могут применяться меры физического воздействия вплоть до пыток. Общественный контроль необходим, чтобы избежать этого, уверен парламентарий.

Сотрудники управления ФСИН 17 января задержали господина Навального в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии. Это связано с иском ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».