К Навальному пропустили адвокатов

Адвокатов оппозиционера Алексея Навального Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову пустили во 2-й отдел управления МВД по Химкам, передает корреспондент “Ъ”. Туда политика доставили вчера, 17 января, после возвращения из Германии, где он лечился от предполагаемого отравления «Новичком». До этого в здание пропустили также члена ОНК по Московской области Александра Мальцева.

Адвокаты господина Навального пытались попасть к своему подзащитному с 10:00 мск. Так же к отделу приехал депутат Мосгордумы Евгений Ступин, ему во входе отказали.

17 января сотрудники ФСИН задержали Алексея Навального в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии. Это связано с иском ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до суда.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».