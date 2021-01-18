В Москве и Петербурге на фоне возвращения Навального задержали 69 человек

По подсчетам «ОВД Инфо», в Москве и Санкт-Петербурге на фоне возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального задержали 69 человек, включая самого политика. Большую часть (62 человека) задержали в столице, отмечает медиапроект.

Среди задержанных было двое несовершеннолетних и не менее шести журналистов. В числе прочих задержали фотокорреспондента “Ъ” Ивана Водопьянова, его отпустили без составления протокола.

«ОВД Инфо» пишет, что к троим людям применяли силу, из них двое были госпитализированы. Еще одному задержанному стало плохо в отделении, его также увезли в медицинское учреждение. Как минимум четырех человек, включая господина Навального, оставили в ОВД на ночь. Напомним, что встретить оппозиционера в аэропорту Внуково пришло более 2 тыс. человек.

17 января сотрудники ФСИН задержали Алексея Навального в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Это связано с иском ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до суда.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».