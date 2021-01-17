Фотографа “Ъ” отпустили после задержания во Внуково

Фотокорреспондента “Ъ” Ивана Водопьянова отпустили без составления протокола. Ранее его задержали в аэропорту Внуково, где он снимал происходящее в связи с прилетом оппозиционера Алексея Навального. При задержании господина Водопьянова несколько раз ударили.

«Работал со всеми. Нас вытеснили на улицу. Рядом со мной работало много СМИ. Меня точечно выцепили и без объяснений потащили. Я задавал вопросы, кто они и почему. У пазика меня поставили спиной и произвели два удара в почки. Пытались отобрать камеру. После этого, не давая встать, потащили в автозак»,— рассказывал о своем задержании журналист по телефону.

Как уточнил господин Водопьянов, в момент задержания на нем был крупный бейдж «Пресса». Кто его бил, он не видел, так как стоял спиной. После задержания фотокорреспондента отправили в ОВД «Лужники».

Сегодня, 17 января, в Москву из Берлина вернулся Алексей Навальный. По прилете его задержали сотрудники управления ФСИН по Москве за нарушение условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до решения суда.

О возвращении политика в Россию — в материале “Ъ” «Из Берлина с "Победой"».