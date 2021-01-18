«Белый счетчик»: встретить Навального пришли более 2 тыс. человек

Встретить оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Внуково пришли более 2 тыс. человек, сообщил «Белый счетчик» в Twitter. Позднее должны быть представлены более подробные данные.

Господин Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политик взят под стражу до суда.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».