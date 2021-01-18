В России за сутки выявили 22 857 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 22 857 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Накануне было выявлено 23 586 заболевших. Число зараженных в стране за все время пандемии достигло 3 591 066.

Больше всего новых случаев:

Москва — 3679 (895 327 за все время),

Санкт-Петербург — 3287 (300 764),

Московская область — 1381 (178 833),

Нижегородская область — 479 (78 218),

Ростовская область — 393 (58 708).

Число умерших от COVID-19 за сутки составило 471. Накануне, 17 января, скончался 481 человек. За все время жертвами пандемии стали 66 037 человек. Выздоровели за день 18 333 человека, всего — 2 978 764.

Больше всего смертельных случаев:

Москва — 73 (12 541),

Санкт-Петербург — 55 (8902),

Красноярский край — 25 (2010),

Московская область — 23 (3299),

Краснодарский край — 18 (1218).

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакцинами «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».