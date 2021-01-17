В России за сутки выявили 23 586 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 23 586 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 24 092 заболевших. Число зараженных в стране за весь период достигло 3 568 209. Умерли с начала пандемии 65 566 человек. Выздоровели 2 960 431.

Число умерших от COVID-19 за сутки составило 481. Вчера, 16 декабря, была зафиксирована максимальная с начала года суточная смертность, связанная с COVID-19,— 590 случаев.

Больше всего новых случаев:

в Москве — 4012 (всего 891 648),

в Санкт-Петербурге — 3316 (297 477),

в Московской области — 1426 (177 452),

в Нижегородской области — 484 (77 739),

в Свердловской области — 395 (65 202).

Больше всего смертельных случаев:

в Москве — 67 (всего 12 468),

в Санкт-Петербурге — 59 (8 847),

в Московской области — 27 (3 276),

в Красноярском крае — 20 (1 985),

в Воронежской области — 20 (1 365).

Россия остается на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первое место в списке занимают США (23,8 млн), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,5 млн). Всего в мире зарегистрировано 94,5 млн заболевших с начала пандемии.

18 января в России ожидается начало массовой вакцинации. По данным фонда «Петербургская политика», на данный момент только в нескольких регионах прививку от коронавируса могут сделать все желающие, а не только врачи и учителя. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отчитался о запасе вакцины в количестве 9 тыс. доз и озвучил идею выдавать вакцинированным бейджи, которые дадут право не носить маску в общественных местах.

Подробнее — в материале “Ъ-FM” «Сахалин введет "коронавирусные бейджи"».