Американская НКО потребовала через суд от Apple удалить Telegram

Американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала иск к компании Apple, потребовав удалить мессенджер Telegram из магазина приложений, сообщает The Washington Post. Она заявила, что через него распространялся неприемлемый контент.

Организация считает, что руководство Telegram не смогло пресечь экстремистские высказывания после штурма Капитолия 6 января. «Telegram выделяется как распространитель (ненавистнических высказываний) даже по сравнению с Parler (соцсеть, использовавшаяся сторонниками президента США Дональда Трампа.—“Ъ”)»,— заявил президент коалиции Марк Гинзберг, бывший посол США в Марокко.

Популярность Telegram выросла фоне блокировки президента США Дональда Трампа в соцсетях, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников. Кроме того, WhatsApp объявил о планах ввести новую политику конфиденциальности, что также привлекло новых пользователей.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Пользователи мигрируют в Telegram».