В Москве в связи с прилетом Навального задержали более 50 человек

53 человека задержаны в московских аэропортах Внуково и Шереметьево в связи с возвращением оппозиционера Алексея Навального в Россию, сообщил правозащитный центр «ОВД-инфо».

По данным центра, задержанных отвезли в ОВД «Очаково-Матвеевское», «Дорогомилово», «Лужники», «Щербинский», а также в линейный отдел в аэропорту Внуково. Среди задержанных — сотрудники ФБК и журналисты, в том числе фотограф “Ъ” Иван Водопьянов. Его ударили при задержании. Как сообщил адвокат также задержанной Любовь Соболь Владимир Воронин, в отношении задержанных составляют протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Большинство людей задержали в аэропорту Внуково, куда должен был прилететь оппозиционер Алексей Навальный. В последний момент самолет был перенаправлен в Шереметьево. В Шереметьево задержаны бывшие фигуранты «московского дела» Самариддин Раджабов и Валерий Костенок, а также активист Саид Анвар Сулаймонов.

В Санкт-Петербурге, по информации «ОВД-инфо», задержали пять человек. Четверых отпустили без составления протоколов. Одного отпустили с протоколом о нарушении режима «повышенной готовности» (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга). Одного человека задержали в метро из-за того, что на нем была маска с портретом Алексея Навального, еще одну девушки задержали после одиночного пикета у Гостиного Двора.

Сегодня, 17 января, в Москву из Берлина вернулся Алексей Навальный. По прилете его задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного политику ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до суда.

О возвращении политика в Россию — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».