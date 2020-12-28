Дональд Трамп не сдался, но все подписал

Президент США Дональд Трамп после долгих ожиданий и споров наконец подписал закон, призванный помочь пострадавшей от пандемии экономике и обеспечить работу органов государственной власти. Формально он потребовал от законодателей доработать документ, но никаких инструментов, позволяющих принудить их к этому, у него нет. Президент, похоже, не вполне отдает себе отчет в происходящем: к примеру, он определил приоритет дальнейшей работы Сената, полномочия которого истекают через несколько дней.

«Я подпишу всеобъемлющий закон и коронавирусный пакет помощи с четким посылом в адрес Конгресса: излишние нормы должны быть убраны. Я пошлю в Конгресс версию, где в каждой строчке будут подчеркивания и формальная просьба Конгрессу удалить это из законопроекта» — так господин Трамп прокомментировал свое решение все же подписать с трудом утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект. Он также заявил, что в скором времени Сенат начнет работу над задачами, которые он надеялся реализовать, включив в этот самый всеобъемлющий закон,— самой главной из них станет отмена так называемой статьи 230.

«Статья 230», упоминание о которой в американских СМИ часто можно встретить без всяких пояснений,— это положение закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации». В соответствии с ней социальные сети не несут ответственности за информацию, размещенную на их площадках пользователями. Кроме того, эта норма позволяет руководству соцсетей по своему усмотрению удалять записи пользователей или ограничивать их распространение — и именно это больше всего раздражает самого Дональда Трампа и его сторонников.

Многие республиканцы считают, что «Статья 230» де-факто позволяет руководству компаний осуществлять цензуру, от которой, по их мнению, больше всего страдают именно консерваторы.

Кроме того, Дональд Трамп пообещал, что Сенат займется изучением информации о мошенничестве в ходе прошедших президентских выборов и проработкой вопроса об увеличении выплат небогатым американцам в рамках антикоронавирусной помощи с $600 до $2 тыс. Господин Трамп, однако, не пояснил, как это произойдет, учитывая, что уже 3 января к работе приступает новый состав Конгресса, а двумя днями позже решится судьба двух мест от штата Джорджия и, соответственно, контроля над Сенатом: есть вероятность, что его перехватят демократы.

Подписание президентом законопроекта произошло в последний момент: без него уже в понедельник закончилось бы финансирование государственного аппарата США.

Изначально глава государства от подписания отказывался: он требовал, чтобы выплаты были повышены до $2 тыс., а из законопроекта были убраны «лишние и ненужные положения».

Примечательно, что идея о выплате именно $600 была предложена министром финансов в администрации Дональда Трампа Стивеном Мнучином.

«Понимаю, что он хотел бы запомниться президентом, который бился за более значительные выплаты, но опасность в том, что его могут запомнить из-за хаоса, беспорядка и метаний, если он позволит действующим мерам закончиться»,— отмечал накануне в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец Пэт Туми.

Теперь этого не произойдет, однако демократы готовятся заложить мину под республиканское единство. Дело в том, что они поддерживают идею о выплатах в $2 тыс., против нее выступают как раз республиканцы.

Поэтому в понедельник контролируемая демократами Палата представителей проголосует по вопросу повышения выплат — предполагается, что республиканцы выступят против и таким образом формально пойдут наперекор действующему главе государства.

Наперекор президенту также суждено будет пойти обеим палатам Конгресса: накануне Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет. Ему не понравилось, что в нем предполагается переименование военных баз, названных в честь генералов Конфедерации, предусмотрено ограничение права президента на вывод войск США из Германии и Афганистана, а также не прописана отмена той самой «статьи 230». Голосов для преодоления президентского вето хватает: в понедельник этот вопрос рассмотрят в Палате представителей, днем позже — в Сенате.

Алексей Наумов