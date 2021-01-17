Повзрослевшие мальчишки и девчонки, а также их родители, режиссеры, актеры и вся команда «Ералаша» простились в воскресенье с создателем легендарного киножурнала Борисом Грачевским. Все они называли его «солнечным человеком», с лица которого «никогда не сходила улыбка», и считали символичным, что провожать в последний путь эту «лучезарную личность» пришлось в морозный и солнечный день. «Он ушел счастливым»,— говорили друзья, коллеги и воспитанники «дяди Бори». И только об одном просили российскую власть и всех россиян: не дать исчезнуть «Ералашу».

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, больше всего известный как художественный руководитель киножурнала «Ералаш»,— был госпитализирован с COVID-19 еще 28 декабря. Через три дня его перевели в реанимацию, но спасти «дядю Борю» не удалось. Он скончался 14 января, ему был 71 год.

Церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в московском Доме кино в воскресенье, 17 января. Родные и близкие, выходившие на сцену сказать слова прощания, признавались, что Борис Грачевский до последнего боролся за жизнь и присылал им ободряющие сообщения: «Прорвемся!». «Он ушел на пике счастья, он такой счастливый был! — рассказывал в микрофон Владимир Долинский.— Он так любил свою жену Катю (актриса Екатерина Белоцерковская.— “Ъ”), маленького сына Филиппа.

Это мы остались несчастными, а он ушел счастливым».

Было очевидно, что пришедшие проститься были ошеломлены неожиданной смертью Бориса Грачевского — настолько он, по их словам, был жизнелюбив. «Я никогда не видел его грустным, на его лице всегда была улыбка! — взахлеб убеждал певец Бедрос Киркоров.— Это был человек-солнце! Он был изобретателем, и если Туполев создал самолет, то Борис Юрьевич — детский юмористический киножурнал!» Господин Киркоров поделился, что в последний раз видел Бориса Грачевского на дне рождения своего внука Мартина. «Он был веселый, его обожал Мартин, все дети и взрослые, я получал такой заряд от него! Я помню, что первой этим вирусом заболела его жена, и Борис Юрьевич смеялся: вот какая молодая — подхватила, а я вот здоров и бодр»,— рассказал он.

Выходившие на сцену вспоминали, каким добрым и талантливым был «дядя Боря»:

— Когда у меня угнали машину, он дал мне поездить свою, помогал искать жилье...

— Он очень любил детей, но главный его ребенок — «Ералаш».

— Борис Юрьевич был бескорыстным человеком, немного нажил материальных ценностей, но и лучшие актеры страны ходили к нему сниматься не за деньгами: они почитали это за честь. «Ералаш» — это знак качества!

— «Ералаш» — это не просто киножурнал. Мы прощаемся с создателем движения, мира, целой вселенной.

На экране демонстрировались фотографии Бориса Грачевского вместе с широко улыбающимися «мальчишками и девчонками», а также известными родителями — Александром Лойе, Геннадием Хазановым, Леонидом Ярмольником, Дмитрием Харатьяном, Юлией Волковой, Сергеем Лазаревым, Глюкозой и многими другими.

Правда, Владимир Долинский признался, что в последние годы Борис Грачевский переживал за судьбу своего детища — все сложнее было доставать финансирование на новые сюжеты. «Сегодня официальные лица прислали множество грамот, слов, которые попросили зачитать на церемонии прощания, но перед этим я хочу к ним обратиться,— заявил господин Долинский,— пожалуйста, помогите ''Ералашу'', сделайте так, чтобы он не исчез, а продолжал жить».

Мария Литвинова