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Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. Закончив техникум в подмосковном Калининграде (сейчас — Королёв), отслужил в армии, работал токарем и грузчиком, а затем устроился старшим администратором на киностудию имени Горького. В 1974 году основал детский киножурнал «Ералаш» вместе с драматургом Александром Хмеликом

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Отец «Ералаша»

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14 января на 72-м году жизни умер основатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. Как складывалась карьера заслуженного деятеля искусств — в фотогалерее “Ъ”.


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