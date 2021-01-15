Отец «Ералаша»

14 января на 72-м году жизни умер основатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. Как складывалась карьера заслуженного деятеля искусств — в фотогалерее “Ъ”.
14 января на 72-м году жизни умер основатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. Как складывалась карьера заслуженного деятеля искусств — в фотогалерее “Ъ”.
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