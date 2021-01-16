На 72-м году жизни умер от осложнений коронавирусной инфекции кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский — «"Ералаш" и человек», если перефразировать знаменитое посвящение Маяковского дипкурьеру Теодору Нетте, «пароходу и человеку».
Мы говорим Грачевский — подразумеваем «Ералаш», говорим «Ералаш» — подразумеваем Грачевский. Хотя, конечно, у истоков уникального детского юмористического киножурнала стоял далеко не он один, именно он продлил — вопреки всему и вся — его жизнь до наших дней.
А тогда, в 1974 году, не иначе как звезды сошлись изумительно удачно для реализации беспрецедентного в мировом масштабе замысла. Сначала молодой режиссер Алла Сурикова написала письмо в ЦК КПСС о необходимости создания детского аналога уже легендарного сатирического киножурнала «Фитиль», детища Сергея Михалкова: поколение семидесятников вообще отличал крайний и тревожный интерес к детям и подросткам. Потом идеей загорелся драматург Александр Хмелик, автор не менее легендарной пьесы «Друг мой, Колька». Его маленькая дочь Мария, будущая сценаристка «Маленькой Веры», придумала название. А директором, то есть мотором, проекта (а впоследствии и его худруком) стал 24-летний Борис Грачевский.
Сын массовика-затейника из дома отдыха, с шести лет привычный выступать на эстраде.
К моменту рождения «Ералаша» он имел, если это можно так назвать, и актерский опыт. В фильме главного советского сказочника Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» (1969) — Грачевский работал на съемках администратором — из колодца высовывалась страшная когтистая лапа и грозила царю: «Должок!» Так вот, это была лапа Грачевского.
«Ералаш» уникален не только в мировой, но и в советской системе координат. Лишь самый первый его выпуск, открывавшийся «залпом тяжелой артиллерии» — экранизацией нравоучительного стихотворения Агнии Барто «Позорное пятно»,— нес на себе отпечаток назидательности и морализаторства. Но уже со второго выпуска все пошло в лучшем смысле слова «под откос». Восторжествовал дух веселого хулиганства, очаровательного абсурдизма. Под свою крышу «Ералаш» — и роль Грачевского как директора в этом смысле, очевидно, бесценна — собрал, как собирал их в определенной степени и «Фитиль», множество лихих и независимых талантов, допускал широчайший спектр авторских интонаций.
Звучавшую на титрах музыку написал Алексей Рыбников, а «Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории услышать не хотите ли?» спела гениальная Елена Камбурова.
Среди режиссеров — полуопальный Марк Осепьян, только что схлестнувшийся с цензурой из-за фильма «Иванов катер». Тряхнув стариной, звездный Георгий Вицин напялил на себя грим Гоголя, как в принесшей ему известность роли в незапамятном «Белинском» (1951) Григория Козинцева. Геннадий Хазанов уморительно изображал великовозрастного оболтуса, неспособного выучить «У Лукоморья дуб зеленый». Вениамин Дорман, певец КГБ и автор тетралогии о резиденте, сублимировался в нововолновом скетче о детской любви. Тофик Шахвердиев упражнялся в документальных этюдах в духе «синема верите». Спартак Мишулин, Валентина Токарская, Люсьена Овчинникова, Михаил Глузский…
В 2009 году он дебютировал как режиссер полнометражного игрового кино совсем не смешным фильмом «Крыша» о трех одиноких девочках, оказавшихся в прямом и переносном смысле слова на краю бездны. Но «Ералаш» оставался делом его жизни: киножурнал менялся вслед за изменчивым временем, но все-таки, черт возьми, менялся, а не умирал.