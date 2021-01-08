Французы не колются

Вчера вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что для исправления эпидемиологической ситуации правительство намерено дополнительно закрутить гайки. Предполагается расширить зону усиленного комендантского часа и отложить по крайней мере до февраля открытие ресторанов, культурных и спортивных учреждений. Это лишь первый шаг: премьер-министр предупредил, что в ближайшие дни, если рост заражений продолжится, страна может вернуться к жесткому карантину. Жителям настойчиво подсказывают: хотите жить нормально — уколитесь. Проблема, однако, в том, что правительство затянуло подготовку к вакцинации и не готово обеспечить вакциной всех желающих, а французы по-прежнему в большинстве своем настроены против прививок. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Пресс-конференция в четверг была проведена по итогам прошедшего накануне президентского Совета обороны. Премьер-министру досталась неблагодарная роль — донести его решения до соотечественников, зная, что ему особенно нечем их порадовать. Хотя Жан Кастекс и начал свое выступление с того, что «2021-й станет годом надежды», по сути, его выступление стало анонсом введения новых жестких ограничений.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Фото: Reuters

Среди объявленных мер — расширение комендантского часа, который в 15 департаментах (в том числе в Верхних и Приморских Альпах, Марне, Вогезах, Соне и Луаре) уже и так начинается с 18 часов. К этим 15 департаментам сегодня вечером могут добавиться еще десять департаментов, среди которых Верхний и Нижний Рейн, Верхняя Савойя, Альпы Верхнего Прованса и Буш-дю-Рон.

Не состоится обещанное в декабре открытие музеев, кинозалов, театров, спортивных клубов, первоначально назначенное на 20 января. Они не смогут работать до конца месяца, а бары, кафе и рестораны — до середины февраля.

Власти Франции также усилят контроль на европейских границах страны, особенно со странами, установившими жесткий карантин.

Граница с Великобританией в связи с появлением «английского варианта» вируса полностью закрыта и «останется закрытой» вплоть до новых распоряжений.

Единственный выход правительство видит в ускорении кампании прививок против COVID-19. К уже применяющейся в Европе вакцине производства Pfizer/BioNTech прибавилась Moderna, а скоро будет еще и CuraVac.

«Вакцинация — приоритет номер один»,— заявил премьер-министр.

Но вакцинация и сама по себе ставит перед Францией множество проблем. Доверие к вакцинам так же низко, как доверие к правительству, их настойчиво предлагающему.

Опрос, проведенный 5–6 января компанией Elabe по заказу BFMTV, показал:

38% населения готовы привиться от COVID-19,

45% — против,

17% еще не определились.

Результаты опроса показательны. Среди главных противников прививок — наименее обеспеченные жители страны. В неприятии сходятся сторонники крайне правых и крайне левых политических сил, члены «Национального собрания» и «Непокорившейся Франции». Не видят пользы в прививке молодые люди. Напротив, те, кому за 60, возлагают на нее большие надежды. В этом смысле правительство правильно выбрало группы населения, которые будут вакцинированы в первую очередь: меньше всего сопротивления вакцинация встречает среди обитателей домов престарелых и работников здравоохранения старшего (свыше 50 лет) возраста. Вчера было объявлено, что вакцина в ближайшее время — как пообещал премьер-министр, «начиная с понедельника, 18 января»,— станет доступна всем желающим в возрасте от 75 лет.

Население разрывается между двумя противоречивыми чувствами: с одной стороны, недоверием к вакцине, с другой — обидой на то, что подготовка к вакцинации ведется недостаточно активно.

Множатся обвинения в том, что государство, имевшее достаточно времени на раскачку, не создало в ожидании начала кампании достаточно складов с мощными холодильными камерами или запаса шприцев, не продумало систему доставки вакцины ее конечным потребителям.

Отчасти правительство стало жертвой успеха фармацевтических компаний, которые вывели вакцину Pfizer/BioNTech на рынок на несколько месяцев раньше ожидавшегося срока. Но это накладывается на болезненные воспоминания о том, как власти, опасаясь ажиотажа, пытались скрыть недостаток масок, сначала убеждая с экранов, что носить их не нужно, а затем сделав их обязательными. Та же история с дефицитом антисептического геля, недостатком тестов, а потом — с отвратительной организацией тестирования, когда результатов приходилось ждать неделями.

Сейчас Франция располагает примерно 2 млн доз, что может затянуть процесс вакцинации, увеличив паузу между первой и второй прививками с трех до шести недель.

Поскольку заказы — в порядке экономии и во избежание соперничества — размещались Европой централизованно, ускорить поставки невозможно. Министр здравоохранения Оливье Веран уже отчитался в том, что три фармацевтических завода в стране начинают лицензионное производство вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и CuraVac. Он пообещал также улучшить планирование прививок: интернет-платформа записи на прием для вакцинации против COVID-19 будет запущена в четверг, 14 января. Положение трудное: надо уговаривать население вакцинироваться, одновременно понимая, что вакцины на первых порах не хватит даже на всех желающих.

По мнению многих, если бы вакцинация началась демонстративно с правительства и парламента и была бы подана как привилегия, отношение к ней французов было бы совершенно другим. Люди задаются вопросом, почему не собираются прививаться самые немолодые члены кабинета министров вроде 73-летнего министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Готов ли дать согласие на укол председатель Сената Франции Жерар Ларше, которому 71 год? И почему не спешит привиться сам премьер-министр (напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в прививке не нуждается, поскольку уже переболел ковидом)?

Этот вопрос был задан в конце вчерашней пресс-конференции Жану Кастексу, на что юный 55-летний премьер объяснил, что он еще не вышел возрастом и не входит ни в одну группу первоочередной вакцинации.

И что если бы министров пропускали без очереди, «некоторые сочли бы это (незаконной.— “Ъ”) привилегией».

Циники спрашивают, почему в таком случае не прививать без разбора возраста те 38% населения, которые уже сейчас готовы дать свое согласие. В пылу споров предлагают лишить людей, отрицающих пользу прививок, бесплатного лечения от вируса, который они, таким образом, подхватят по собственной вине. Правительство не раз заявляло, что не станет делить французов на людей первого и второго сорта по признаку согласия или несогласия на прививку, но это произойдет само собой. Идеей «зеленого паспорта» можно всласть возмущаться внутри страны, но никто не помешает другим странам вводить у себя специальные правила въезда. Некоторые даже спрашивают, почему не предоставить активных противников прививок, а равно и отрицателей ковида собственной судьбе и не дожидаться спокойно, пока процент их не уменьшится — по тем или иным причинам.