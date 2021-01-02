Дед Мороз взбунтовал молодежь

Новогодние праздники благодаря объявленному комендантскому часу прошли во Франции спокойнее, чем обычно. Однако в нескольких городах полиции приходилось вмешиваться, чтобы разгонять подпольные вечеринки, на которые собирались сотни любителей повеселиться. В Льероне близ Ренна молодежь решила бросить правительству открытый вызов и, захватив старый завод, устроила многочасовой рейв. В течение двух суток власти не знали, что делать с не в меру разошедшимися гражданами, только сегодня утром те выключили музыку. Полиция против Деда Мороза оказалась бессильна, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

В новогоднюю ночь французов призвали сидеть по домам. Праздники были отменены. С восьми вечера и до шести утра действовал комендантский час — послабления Рождества были забыты. Санитарные власти требовали не собираться за столом более чем вшестером, носить при этом маски и соблюдать осторожность и дистанцию даже с самыми близкими. Правительство боялось роста эпидемии после праздников, третьей волны COVID-19, к которой Франция не готова. Вчера комендантский час был расширен, в 15 департаментах, в том числе в Верхних и Приморских Альпах, Марне, Вогезах, Соне и Луаре, он с начинается с 18 часов.

За выход из дома в неурочное время грозили карами, уже вечером 30 декабря на улицы и дороги вышли полицейские, которые проверяли документы у всех, кто попадался им на пути, водителей, пассажиров, пешеходов.

Нарушителей штрафовали на €135, сопротивлявшихся отправляли в полицейские участки на встречу с Дедом Морозом.

Однако к утру Франция узнала, что ночью 31 декабря инициативная группа молодежи организовала дикую вечеринку в пустых производственных помещениях в Льероне. На брошенный в интернете клич туда устремились искатели праздника со всех концов страны и даже из-за ее границ.

В трех ангарах собралось не менее 2,5 тыс. человек. Оказалось, что в этой ситуации полиция совершенно бессильна. Ворваться в зал, где бешено веселились тысячи человек, означало не только создать открытый конфликт и, возможно, массовую драку, но и привести к возможным жертвам как со стороны полицейских, так и со стороны гостей праздника. Первая попытка вмешаться, когда жандармы попытались задержать людей, собиравшихся в Льерон, привела к стычке.

Жандармов засыпали камнями и бутылками. Трое из них были легко ранены, машину жандармов подожгли. Им осталось только окружить фабрику и наблюдать издалека за праздником, ожидая момента, когда весельчаки устанут и отправятся по домам.

Однако те дали знать, что не собираются прерывать праздник до понедельника. Лишь сегодня утром, смилостивившись, организаторы рейва выключили музыку после 36 часов непрерывных танцев.

Свой новый год министр внутренних дел Жеральд Дарманен провел в кризисном штабе, развернутом с такой же серьезностью, как если бы речь шла о террористическом акте. Новости из Льерона широко и с удовольствием комментировались оппозицией. «В то время как комендантский час запирает наших сограждан, правительство позволяет продолжить рейв-парти, которая объединила две тысячи человек под бессильными взглядами жандармов»,— заявил депутат парламента глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Против организаторов и участников возбуждены уголовные дела по всем возможным статьям: от насилия в отношении представителей власти, незаконной организации музыкального праздника, уничтожения чужого имущества в составе группы до нелегальной трудовой деятельности, незаконного содержания питейного заведения и распространения наркотиков. Выглядит это скорее отговоркой, чем началом серьезного расследования. «Силы безопасности, усиленные этой ночью по моей просьбе, и строгий контроль привели к остановке незаконной рейв-вечеринки без насилия. Мы продолжаем проверку и штрафуем каждого участника»,— отчитался в своем Twitter сегодня утром Жеральд Дарманен. На практике участники рискуют лишь штрафом €135 за нарушение комендантского часа, а организаторы — штрафом €1500, скромным отчислением в карман государства со сбора, полученного с присутствовавших на рейве.

Правительство и полиция оказались в смехотворном положении не только перед участниками вечеринки, которые решили открыто пренебречь запрещениями, но и перед всеми французами, которые уже почти год страдают от кризиса. Если в первый карантин люди были готовы на жертвы и надеялись, что разумное поведение принесет им скорое освобождение, второй карантин и последовавшие за ним запрещения были приняты с отчаянием и недовольством. Широко объявленное в Европе начало вакцинации выглядит во Франции почти что провалом — на сегодняшний день прививки здесь получили только 332 человека против 131,6 тыс. в Германии и 945 тыс. в Великобритании.