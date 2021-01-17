Еще одна российская вакцина от COVID-19 может поступить в гражданский оборот в марте

Разработанная Центром имени Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте, сообщил директор по развитию научного учреждения Константин Чернов. Институт Чумакова завершает вторую стадию клинических испытаний. Пока на добровольцах проверяют эффективность инактивированной вакцины, в цехах отрабатывают производство.

«Нашу ждать в гражданский оборот, наверное, в районе марта, потому что есть свои процедуры регуляторные, которые придется нам пройти. Мы должны еще получить и подтверждение качества вакцины»,— сказал господин Чернов в эфире телеканала «Россия 1».

Сейчас в России государственную регистрацию прошли два вакцины — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». С 18 января в стране начинается массовая вакцинация от COVID-19.

За последние сутки в России было зарегистрировано 23 586 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 24 092 заболевших.

О доступности вакцинации в стране читайте в публикации “Ъ” «О, где же ты, шприц?»