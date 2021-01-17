В Конгресс США в день его штурма проникли не менее 300 участников беспорядков

Порядка 300 участников беспорядков проникли в здание Конгресса США 6 января, согласно исследованию The Washington Post (WP). Чтобы реконструировать произошедшее внутри Капитолия, газета изучила текстовые сообщения, фотографии и сотни видео.

WP использовала алгоритм распознавания лиц, который различает отдельные лица, но не идентифицирует людей, чтобы оценить, что по крайней мере 300 бунтовщиков присутствовали на кадрах, снятых внутри Капитолия в день штурма. Полиция в это время пыталась эвакуировать законодателей.

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Фактическое число бунтовщиков, вероятно, больше, поскольку проанализированные кадры не запечатлели всех в здании, отмечает WP.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу господина Байдена.