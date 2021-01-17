Почти треть месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

За последние сутки в Москве выпало 12 мм осадков, это почти треть месячной нормы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Прирост осадков в городе составил 28,5% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм»,— сказал представитель метеобюро. Высота снежного покрова вплотную приблизилась к 45 см — это максимум для нынешней зимы.

Ранее Гидрометцентр выпустил предупреждение об «аномально холодной погоде» на большей части России. На европейской территории страны возможно отклонение от нормы до 15°C, на азиатской — до 18°C.