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Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах на большей части России

Гидрометцентр выпустил предупреждение об «аномально холодной погоде» на большей части России. На европейской территории страны возможно отклонение от нормы до 15°C, на азиатской — до 18°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Центральном федеральном округе (большая часть округа) на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от -20°C до -30°C. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже -20-30°C, местами -32°C, аномалия на 6-12 градусов тоже ниже нормы»,— приводит «РИА Новости» слова господина Вильфанда.

В частности, в Москве в ночь на Крещение 19 января морозы будут достигать -24°C, местами температура опустится до -28°C. Дневные температуры будут находиться в диапазоне от -15°C до -20°C.

«Северо-Западный федеральный округ, в нем Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Псковская области. Аномалии температуры 7-15 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до середины недели -23-36°C»,— добавил он.

Потепление до температур, близких к нулю, придет в центр европейской части России к концу следующей рабочей недели. В то же время оттепель синоптики не прогнозируют.

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