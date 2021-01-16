Фармкомпания в Бразилии запросила разрешение на применение «Спутника V»

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. В первом квартале Россия поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины.

«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V"»,— сообщили в пресс-службе компании ТАСС. Препарат планируется поставить в Бразилию в первом квартале этого года, также Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа и Гуарульюсе.

13 января генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд и Uniao Quimica договорились о поставках в страну 150 млн доз вакцины до конца года. Запуск производства российской вакцины в Бразилии ожидается в январе. В стране также идут клинические испытания вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac, Бразилия снизила оценку ее эффективности до 50,4%. Бразилия занимает третье место в мире по числу зараженных COVID-19 (8,3 млн) и второе по числу летальных случаев (208 тыс.).