В ближайшее время Бразилия получит 10 млн доз вакцины «Спутник V»

В первом квартале 2021 года Россия поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В целом РФПИ и бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica договорились о поставках в страну 150 млн доз вакцины до конца года.

«Наши партнеры из Uniao Quimica одними из первых в мире проявили интерес к российской вакцине Sputnik V. Со своей стороны мы готовы к полномасштабному сотрудничеству по поставкам и производству, чтобы в кратчайшие сроки начать вакцинацию населения Бразилии»,— цитирует пресс-служба РФПИ слова господина Дмитриева.

В сообщении РФПИ уточняется, что в Бразилии в январе запускается свое производство российской вакцины. «РФПИ и Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на получение разрешения на использование ''Спутника V'' в Бразилии в экстренных случаях… Бразильцы, работающие в посольстве в России, уже проходят вакцинацию»,— говорится в сообщении.

Ранее «Спутник V» был одобрен для использования в Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Палестине и Белоруссии. По подсчетам Bloomberg, российская вакцина сейчас на четвертом месте в мире по количеству предзаказов. По оценкам РФПИ, «Спутником V» уже привились более 1,5 млн человек. В фонде не уточнили, какой процент привитых приходится на население РФ.

Как в мире меняется отношение к российской вакцине — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».