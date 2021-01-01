Сенат США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Он преодолел вето президента США Дональда Трампа, документ одобрили более двух третей членов верхней палаты. Ранее Палата представителей также поддержала бюджет более чем двумя третями.

Проект оборонного бюджета предполагает расширение санкций против «Северного потока-2». Под ограничения попадут компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Дональд Трамп выступил против проекта оборонного бюджета. В частности, он выступал за отмену раздела 230 закон «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», регулирующего работу сайтов. Этот раздел снимает с онлайн-платформ ответственность за то, что публикуют их пользователи и дает им право модерировать пользовательский контент. После того, как Twitter начал скрывать и помечать спорные заявления господина Трампа, тот начал обвинять онлайн-платформы в цензуре.

Подробнее об оборонном бюджете — в материале “Ъ” «В американский бюджет заложили Россию».