ЕСПЧ принял жалобу Навального на отказ возбуждать в России дело о его отравлении

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу российского политика Алексея Навального на отсутствие дела по факту его отравления. Об этом господин Навальный сообщил в Twitter.

«12 января ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отправления»,— написал политик.

Адвокат Ольга Михайлова ранее говорила, что Алексей Навальный требует признать нарушение ст. 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека.

Политик почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, господина Навального подключили к аппарату ИВЛ, затем он впал в кому. 22 августа политика перевезли в Германию. Омские врачи не нашли подтверждения его отравлению. 2 сентября лаборатория Бундесвера заявила о наличии в организме Алексея Навального отравляющего вещества группы «Новичок».

12 января ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный. Он осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. Господин Навальный планирует вернуться из Германии в Россию 17 января.

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