В России зафиксирована максимальная с начала года смертность от коронавируса

За последние сутки в России умерли 590 человек с COVID-19 (накануне — 555). Это максимум с начала года. За все время скончались 65 085. Рекордное число умерших за время пандемии было зафиксировано 24 декабря — 635 человек.

Также за сутки зарегистрировано 24 092 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне было выявлено 24 715 заболевших. Общее число зараженных достигло 3 544 623. Выздоровели 27 311 человек, с начала пандемии — 2 936 991.

Больше всего смертельных случаев:

в Москве — 79 (всего 12 401),

в Санкт-Петербурге — 67 (8788),

в Московской области — 32 (3249),

в Красноярском крае — 25 (1940),

в Краснодарском крае — 20 (1161).

Больше всего новых случаев:

в Москве — 4674 (всего 887 636),

в Санкт-Петербурге — 3253 (294 161),

в Московской области — 1406 (176 026),

в Нижегородской области — 485 (77 255),

в Свердловской области — 397 (64 807).

Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В первую тройку входят США (23,5 млн), Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,4 млн). Всего в мире зарегистрировано 93,8 млн заболевших.

13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, она начнется в понедельник, 18 января. По данным фонда «Петербургская политика», пока вакцина в большинстве регионов недоступна для простых граждан: в лучшем случае там организована предварительная запись на прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».