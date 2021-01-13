Бразилия снизила оценку эффективности вакцины SinoVac до 50,4%

Эффективность вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией SinoVac и проходящей клинические испытания в Бразилии, составляет не 78%, как сообщалось ранее, а 50,4%. Об этом свидетельствуют уточненные данные, опубликованные бразильскими исследователями, сообщает BBC. Этот показатель эффективности лишь немного превышает минимальный уровень — 50%, необходимый для получения разрешения регуляторов на применение вакцины в стране.

На прошлой неделе ученые бразильского института Бутантан, которые проводят испытания CoronaVac, объявили, что у этой вакцины 78-процентная эффективность для предотвращения легкого и тяжелого течения COVID-19. Однако вчера они уточнили, что при расчете этого показателя не были учтены данные группы с «очень легким течением заболевания» среди тех, кто был вакцинирован и чье состояние не требовало помощи врачей. С учетом же этих данных показатель эффективности CoronaVac снизился до 50,4%. Тем не менее, подчеркнули ученые, для предотвращения легкого течения коронавируса эффективность этой вакцины держится на уровне 78%, а среднего и тяжелого — на уровне 100%.

В других странах, где проходят клинические испытания вакцины производства SinoVac, получены другие результаты. Так, по данным турецких ученых, ее эффективность составляет 91,25%. В Индонезии называют показатель в 65,3%.

Алена Миклашевская