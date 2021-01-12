И.о. министра внутренней безопасности США уйдет в отставку

И.о . министра внутренней безопасности США Чед Вулф объявил своим коллегам о решении уйти в отставку, сообщили CNBC News и ABC News со ссылкой на тест письма чиновника. Ранее и.о. министра опубликовал заявление, в котором обвинил сторонников президента США Дональда Трампа в насилии. По информации телеканалов, господин Вульф покинет пост сегодня вечером, 12 января.

В своем письме к коллегам Чад Вольф написал, что его отставка «оправдана недавними событиями, в том числе текущими и безосновательными судебными решениями относительно действительности его полномочий в качестве исполняющего обязанности секретаря».

«Эти события и проблемы все чаще служат для отвлечения внимания и ресурсов от важной работы Департамента в это критическое время перехода власти»,— добавил он.

Ранее на фоне событий в Вашингтоне в отставку подали сразу несколько сотрудников Белого дома, министры транспорта Эйлен Чао и министр образования Бетси Девос, а также помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

О последствиях штурма Капитолия — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».