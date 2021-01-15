В субботу в Москве ожидается сильный снегопад

Погода в Москве и Московской области ухудшится из-за очередного южного циклона, в субботу снова ожидается сильный снег. Непогода будет сопровождаться усилением ветра до 12–14 м/с и заносами на дорогах.

«В Москве начало снегопада ожидается около полуночи. Максимальной интенсивности снег достигнет днем в субботу»,— сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, за сутки 16 января на город может выпасть 4–8 см снега. Также ожидаются морозы до –19°C.

Ночь на 14 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха опускалась до –13,4°C. По оценкам синоптиков, за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Весь день в городе из-за снегопада было затруднено движение транспорта.