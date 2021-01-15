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Власти Москвы не исключают новой волны коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что возможна еще одна волна коронавируса.

«Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе»,— сказала госпожа Ракова в кулуарах Гайдаровского форума (цитата по ТАСС).

Анастасия Ракова также рассказала, что с начала пандемии в столице через организованный в Москве телемедицинский центр проходили лечение около 300 тыс. пациентов, также было проведено около миллиона консультаций. Кроме того, заммэра напомнила, что в резервных коронавирусных госпиталях создано порядка 7 тыс. коек.

Госпожа Ракова ранее сегодня сообщала, что в Москве появятся шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно будет бесплатно. Справка с работы для получения прививки больше не понадобится. Один из пунктов откроется в ГУМе на Красной площади.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве 4 декабря. По оценкам властей, к середине января в Москве привились более 140 тыс. человек.

По последним данным, в Москве коронавирусом заразились более 882 тыс. человек (+5534 за сутки). Сегодня, 15 января, был установлен рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки — 81 человек. Общее число летальных исходов в столице достигло 12 322.

О готовности страны к массовой вакцинации — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».

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