В Москве установлен рекорд по числу умерших за сутки от COVID-19

За последние сутки в Москве умер 81 человек, заразившихся коронавирусом. Это рекордный с начала пандемии показатель. Предыдущий максимум был зафиксирован 30 мая, тогда умели 78 человек с COVID-19. Общее число летальных исходов в столице достигло 12 322.

Всего коронавирусом в столице заразились более 882 тыс. человек (+5534 за сутки). В России количество случаев превысило 3,5 млн. 14 января власти Москвы продлили все действующие ограничения. Исключение сделано для школьников. Ученики 6–11-х классов вернутся с дистанционного режима обучения в школы в понедельник, 18 января.

О решении властей — в материале “Ъ” «Сергей Собянин возвращает школьников за парты».