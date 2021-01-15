На Красной площади и московских ТЦ откроются выездные пункты вакцинации

Шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса COVID откроются на следующей неделе в Москве, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сделать прививку можно будет бесплатно. Справка с работы для получения прививки больше не понадобится.

«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах»,— сказала госпожа Ракова (цитата по ТАСС).

Один из пунктов вакцинации будет в ГУМе. Он откроется в воскресенье, 17 января. Также прививку можно будет сделать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, «Геликон-опере», фудмолле «Депо», в ТЦ «Океания» и «Город» (все с 20 по 27 января), в ТЦ «Саларис» и «К-153» (с 27 января по 2 февраля), «Афимолл Сити», а также «Калейдоскопе» и Columbus (с 3 по 9 февраля).

Проживающие рядом с этими точками получат СМС-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. По возможности жителей приглашают приходить на вакцинацию небольшими группами: семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз.

Заместитель мэра также уточнила, что для прохождения вакцинации теперь не понадобится справка с места работы. «Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете»,— добавила она.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве 4 декабря. В городе открыто около 100 прививочных пунктов. Привиться могут москвичи старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, студенты старше 18 лет, а также работники отдельных отраслей, список которых постоянно расширяется. По оценкам властей, к середине января в Москве привились более 140 тыс. человек.

По последним данным, в Москве коронавирусом заразились более 882 тыс. человек (+5534 за сутки). Сегодня, 15 января, был установлен рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки —- 81 человек. Общее число летальных исходов в столице достигло 12 322.

О готовности страны к массовой вакцинации — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».