В Кольцово заявили, что отрицательная реакция властей на проект приаэродромных территорий ожидаема

В пресс-службе аэропорта Кольцово заявили, что решение региональных властей об отклонение второй редакции проекта приаэродромных территорий (ПАТ), ожидаемо.

Напомним, накануне региональный министр Михаил Волков рассказал, что вторая редакция ПАТ получила отрицательную оценку от свердловских чиновников и была отклонена. Ранее в Гильдии строителей Урала заявили, что в Екатеринбурге может сорваться строительство 8 млн кв. м жилья, если в городе примут проект приаэродромных территорий.

Как объяснили в пресс-службе, проект ПАТ аэропорта Кольцово разработан в соответствии с требованиями законодательства, и получил положительное заключение Роспотребнадзора.

«Ситуация, сложившая с утверждением ПАТ аэропорта Екатеринбурга не уникальна. Аналогичная проблема существует во всех крупных мегаполисах России. Практически везде определение территории 7-й подзоны вступает в противоречие с планами городов в части девелопмента жилой и коммерческой недвижимости. Особенно остро это противоречие видно в Москве. В связи с этим решение Губернатора Свердловской области понятно и ожидаемо. Ранее власти других российских регионов отклоняли аналогичные документы»,— рассказали в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе объяснили, что ПАТ формируется на основании действующих требований санитарно-эпидемиологического законодательства и нормативов для обеспечения безопасности полетов.

«Документ консолидирует уже существующие нормативные требования, установленные федеральными авиационными правилами, санитарно-эпидемиологическим законодательством (нормы шумового воздействия, излучения и негативных выбросов). Данная проблема актуальна в масштабе всей страны. Для ее решения требуется комплексный подход к определению правил установления ПАТ аэропортов»,--отметили в пресс-службе аэропорта, там отметили, что изменения действующих сегодня правил уже обсуждаются в Правительстве РФ.