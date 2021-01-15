Жители Минеральных Вод не позволили изменить границы ООПТ

Ставропольский краевой суд удовлетворил коллективный иск 130 жителей Минеральных Вод о запрете изменения границ и исключения земель из особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Бештаугорский заказник». Таким образом, суд признал незаконность постановлений краевого правительства, которыми из состава заказника было выведено более 200 га в районе горы Змейка и горы Бештау для строительства комплекса санаториев и велотерренкура. Ранее 3-й Апелляционный суд Сочи также по коллективному иску экологов признал не соответствующей федеральному законодательству нормы краевого закона об ООПТ, которую краевые чиновники использовали для обоснования изъятия земель из особо охраняемых природных территорий. Губернатор Ставрополья пообещал подготовить новый закон, как только будет получено соответствующее решение суда.

Изменить границы Бештаугорского заказника чиновники пытались не единожды. Так, с исками в суд к минприроды края в 2016 году обращалась администрация Пятигорска, а в 2017 году администрация Минеральных Вод, которая продвигала строительство туристско-рекреационного кластера Minvody Wellness Park на склоне горы Змейка в границах особо охраняемой природной территории. Тогда попытки властей перекроить границы заказника оказались безуспешными.

В конце 2018 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края само объявило о проведении в Минераловодском районе слушаний по проекту постановления губернатора о корректировке границ Бештаугорского заказника. Участники слушаний, проходивших в феврале 2019 года, высказались категорически против застройки природных территорий. Тем не менее в июне 2019 года губернатор Владимир Владимиров подписал постановление №276, которым вывел из заказника не только участок на северо-западном склоне горы Змейка, но также более 80 км грунтовых дорог и троп на горах Змейка и Бештау.

Общественники пожаловались на действия краевых властей в Минприроды России, которое должно было согласовать изменение границ ООПТ, и в Генеральную прокуратуру. В ноябре 2019 года экозащитники обратились в краевой суд с требованием отменить постановление губернатора как незаконное.

В январе 2020 года, когда в суде уже шло рассмотрение иска экологов, в правительстве края приняли два новых постановления по изменению границ заказника.

37-м постановлением изымались почти 70 га горы Машук (также входит в состав Бештаугорского заказника и является памятником природы краевого значения). А в постановлении №38 из описания заказника исчезли номера земельных участков. На судебном заседании представители регионального правительства заявили, что «обжалуемое» общественниками постановление «уже частично отменено».

Как пояснил “Ъ” член общественной организации «Солнечный патруль» и создатель сообщества «Спасем Бештаугорский заказник» Евгений Кашуба, чиновники пытались убедить суд в том, что уже нет предмета для иска, поскольку в новом постановлении речь шла о Бештаугорском заказнике как о едином массиве, а в тексте прежнего постановления фигурировали девять земельных участков, на которые была разделена территория ООПТ. Как уточнил “Ъ” представитель истцов юрист Георгий Легкобитов, 38-е постановление губернатора просто «подкорректировало» постановление №276 от 26 июня 2019 года, которое оспаривали экологи: из него были убраны номера, уточняющие участки заказника, по которым истцы в суде определяли, какие земли были лишены охраны.

В феврале 2020 года суд приостановил рассмотрение иска о границах заказника до вынесения решения по другому коллективному иску — 407 общественников, требовавших отменить ч. 8 гл. 4 краевого закона об ООПТ, которая и позволяла выводить из состава ООПТ территории, «утратившие свое природоохранное значение», и их застраивать. Одновременно Росреестру по ходатайству господина Легкобитова было запрещено вносить изменения в границы особо охраняемой территории.

26 ноября 2020 года Третий Апелляционный суд в Сочи признал, что краевой закон об особо охраняемых природных территориях не соответствует федеральному законодательству в части, где речь идет о возможности лишения земель ООПТ охранного статуса в связи с «утратой» природной ценности (ч. 8 ст. 4 КЗ №33), и признал ее не действующей. «После этого решения ставропольский суд не мог отказать нам в удовлетворении иска по незаконности изменения границ особо охраняемой территории, так что фактически это было техническое решение»,— пояснил “Ъ” господин Легкобитов. По его словам, экологам теперь предстоит оспорить в суде еще одну норму краевого законодательства — о порядке создания особо охраняемых природных территорий в Ставропольском крае, где остались положения, позволяющие исключать природные территории из охраны.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в свою очередь, рассказал журналистам в ходе своей пресс-конференции, что сейчас идет «оспаривание вопроса, связанного с ликвидацией особо охраняемых природных территорий». По его словам, если правительство проиграет экологам в суде, «мы просто подготовим закон и в законные сроки, когда получим на руки соответствующее решение суда, внесем изменения».

Еще до Нового года в краевую думу был внесен законопроект, позволяющий снимать статус охраняемых объектов с памятников природы и заповедников, в котором была представлена новая редакция статьи «Упразднение особо охраняемых природных территорий краевого значения».

Закон предполагалось оперативно принять на заседании 17 декабря. Георгий Легкобитов назвал вновь разработанный документ клоном статьи, которую отменил апелляционный суд.

Раскритиковал законопроект и представитель краевой прокуратуры Ставропольского края в думе. Выступая на заседании профильного комитета, он заявил, что новый законопроект содержит пробелы в правовом регулировании, содержит массу коррупционных факторов и, по сути, ничем не отличается от прежней версии. В последний момент законопроект был снят с обсуждения.

Александра Ларинцева, Пятигорск