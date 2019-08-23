Ставропольские экологи выступили против велодорожек

В Ставропольском крае экологи обратились в Генпрокуратуру и Минприроды в связи с решением региональных властей о выведении из заказника «Бештаугорский» более 200 га земель, принятым, как считают активисты, без учета мнения общественности. Власти региона заявляют, что заказник не пострадает, так как взамен изъятой земли к нему добавлены новые участки, а выведенная может быть передана инвесторам в долгосрочную аренду. Согласно планам региональных чиновников, на этих землях могут появиться девять санаториев и гостиниц, аквапарк, рестораны, а также 82 км асфальтированных дорог для «соревнований международного уровня по велоспорту».

Ставропольские экологи направили жалобы в Генпрокуратуру и Минприроды по поводу выведения из заказника «Бештаугорский» более 200 га земель. По их мнению, постановление губернатора Владимира Владимирова об изменении границ природоохранной территории заказника и планы по его освоению не учитывают мнение общественности и противоречат федеральному законодательству. Площадь заказника на дату создания (2001 год) составляла 16 тыс. га; в него вошли десять гор-лакколитов, признанных памятниками природы. Также в состав заказника вошли земли Предгорного и Минераловодского районов, города Лермонтова и городов-курортов Пятигорска и Железноводска.

Повторно границы заказника были установлены только в 2016 году: по информации на сайте минприроды края, за 15 лет особо охраняемая природная территория (ООПТ) сократилась на 5 тыс. га.

В 2017 году администрация Минеральных Вод подготовила муниципальную программу «Развитие экономики», куда включила и участок, входящий в границы заказника, в связи с планированием там масштабного строительства. В частности, по планам администрации на земле заказника, которая в 1990-е годы была продана частным собственникам, запланировали туристско-рекреационный кластер Minvody Wellness Park. В 2016 году в Минводах зарегистрировали компанию ООО «Минводы Веллнесс Парк» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Проект, продвигаемый администрацией Минеральных Вод, предполагал строительство на земле заказника девяти санаториев и гостиниц на 4770 мест, аквапарка, открытых бассейнов, ресторанов, кафе и магазинов. Для строительства проекта предполагалось привлечь частные инвестиции, в первую очередь из Китая, а также более 1,7 млрд руб. из федерального бюджета на обустройство дороги к кластеру. Впрочем, суд с краевым минприроды по выведению из границ заказника площади под застройку кластера муниципальные власти проиграли в 2017 году.

В конце 2018 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края объявило о проведении слушаний по проекту постановления губернатора о корректировке границ Бештаугорского заказника.

Жителям предлагалось высказаться по поводу выведения из заказника более 200 га земель, которые находятся на северо-западном склоне памятника природы горы Змейка. Взамен предполагалось добавить в состав заказника восточный склон этой же горы.

Позицию краевого правительства начальник отдела организации и функционирования особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Татьяна Амелина объяснила тем, что исключаемые участки по факту являются землями сельскохозяйственного назначения, «на которых отсутствуют дикорастущие деревья», но есть заброшенный сад, а 105 видов растений, которые произрастают на этой территории, «характерны для нарушенных земель», то есть никакой особой ценности в этих участках для заказника нет. Однако участников общественных слушаний эти доводы не убедили: все участники, «кроме президиума», проголосовали против изменения границ.

Как пояснил “Ъ” эколог, ответственный секретарь Содружества общественных объединений юга России Георгий Легкобитов, экологи сразу указали, что проект противоречил законодательству. По словам члена общественной организации «Солнечный патруль» Евгения Кашубы, исключение участков будет катастрофой для флоры и фауны заказника из-за нарушения естественных путей миграции животных и уничтожения редких видов растений.

«Заказник уже разделен даже не на две части, а на десятки маленьких кусочков»,— заявляет эколог-активист, ведущий специалист Национального экологического комитета Андрей Фокин.

Такому дроблению, по мнению экологов, способствовал еще один проект, который с весны 2019 года продвигают администрации Железноводска, Минеральных Вод и Лермонтова. Проект предполагает 82 км асфальтированных велосипедных, прогулочных и беговых дорожек, которые по замыслу авторов соединят все три города и при этом пройдут по территории заказника. Как сообщили в пресс-службе губернатора края, до конца 2019 года будет завершена разработка проектно-сметной документации, а с 2020 года проект будет реализован.

По словам одного из инициаторов, главы Железноводска Евгения Моисеева, губернатор распорядился учесть в проекте возможность «проводить соревнования международного уровня по велоспорту». Господин Моисеев напоминает, что режим ООПТ «предполагает благоустройство территории». На прямой линии 15 августа глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в Бештаугорском заказнике планируется «всего лишь построить велотерренкур» длиной более 80 км, с которого «планируется выйти в три города», и «попробовать привлечь инвестора для создания так называемого велнесс-парка».

Губернатор сообщил, что теперь, когда ООПТ получила дополнительно 126 га, границы заказника меняться не будут.

Как пояснил “Ъ” Евгений Кашуба, в ходе слушаний вопрос о выведении 80 км проселочных дорог и просек из состава заказника вообще не обсуждался: «Мы поняли, что произошло, только когда вышло постановление правительства Ставропольского края о новых границах, а на интерактивной карте появились эти дороги, которые перерезали весь заказник».

В минприроды края подтвердили, что по новому постановлению об изменении границ заказника из него действительно выведены участок возле горы Змейка и все проселочные дороги на его территории. «Они выведены из состава природной территории, потому что и так представляли собой антропогенные объекты, которые были созданы раньше»,— сообщила “Ъ” Татьяна Амелина. По ее словам, экологической экспертизы для этого решения не требовалось по новым правилам, введенным в августе 2018 года.

Александра Ларинцева, Пятигорск