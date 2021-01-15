Минцифры не видит оснований для роста тарифов на сотовую связь в январе

У российских операторов сотовой связи нет оснований для повышения тарифов в январе, сообщил «РИА Новости» замглавы Минцифры Олег Иванов. Замминистра пояснил, что тарифы невозможно повысить без согласования с ФАС, и операторы еженедельно направляют в службу информацию о них.

«Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим»,— сказал господин Иванов «РИА Новости». Он добавил, что операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее, а на текущий момент операторы таких извещений не размещали.

Ранее агентство Content Review спрогнозировало, что в 2021 году цены на сотовую связь могут вырасти на 15–16%. По мнению руководителя агентства Сергея Половникова, коррекция может затронуть тарифы в диапазоне 500–900 руб. и дополнительные услуги.

О том, за счет чего дорожает сотовая связь,— в материале “Ъ” «Мы за ценой не позвоним».