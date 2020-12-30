Мы за ценой не позвоним

Рынок телекоммуникационных услуг оказался в 2020 году в центре всеобщих потребностей. Это стало испытанием для инфраструктуры, операторы бросились увеличивать мощность сетей, но в какой-то момент балансировали на грани и даже намекали, что было бы неплохо обойтись без массовой рассылки мемов друзьям и родственникам. В итоге пронесло, но бизнесу пришлось наращивать вложения, сокращая расходы на раздутую в прежние годы розницу. Новым источником компенсации затрат станут, конечно же, абоненты. Вот только прямого повышения тарифов они уже не примут.

Оказавшись запертыми на удаленке, зачастую с несколькими детьми, которым для онлайн-учебы и игр тоже потребовались дополнительные гигабайты, россияне в 2020 году стали предъявлять более высокие требования к операторам связи. При этом платить дополнительно за более быстрый интернет люди, оказавшиеся в стесненных финансовых условиях, не хотели. Часть, наоборот, минимизировала затраты, выбирая только мобильный или фиксированный интернет, а другие пристальнее следили за предложениями альтернативных операторов.

В результате после того, как в первом полугодии участники рынка попытались компенсировать капитальные затраты на увеличение мощности сетей подъемом цен на 8%, у многих начался отток абонентов. «Вымпелком», например, по итогам третьего квартала потерял 9% базы, а «МегаФон» вовсе перестал ее раскрывать. Появились вопросы и у антимонопольных органов, решивших проверить рост цен у Tele2.

В результате во втором полугодии, как показали данные Content Review, цены пришлось уже снижать в среднем на 3% — по крайней мере, на самых дешевых тарифах. Стало очевидно, что расти за счет прямого повышения цен именно на услуги связи операторы больше не смогут. В том же «Вымпелкоме», например, открыто признают: рано или поздно такая игра закончится тем, что и последний клиент, который раньше, по сути, соглашался платить за ушедших, тоже устанет и покинет компанию.

Проблема для бизнеса в том, что услуги связи в России продолжают оставаться фактически самыми дешевыми в мире, а уровень среднего дохода от одного абонента в месяц не менялся почти десять лет и составляет всего 350 руб.

Виной тому высокая конкуренция и, как следствие, ценовые войны, которые разворачивались несколько лет в регионах на фоне постепенного выхода в них Tele2 (там, куда Tele2 так и не вышел, цены до сих пор остаются более высокими).

Оздоровлению бизнеса могла бы способствовать консолидация, которая наметилась еще в 2019 году на фоне покупки «Ростелекомом» Tele2. Но процессы и переговоры, которые мы предсказывали в прошлогодней колонке и наблюдали еще в начале 2020 года, оказались в итоге заморожены в связи с пандемией и спровоцированной ею неопределенностью.

В результате каждый оператор оказался сам за себя. Чтобы высвободить средства, все без исключения первым делом стали сокращать нерентабельную розницу, которая начала играть во многом имиджевую роль еще до пандемии. Но и такая стратегия позволит отстающим лишь удержаться на плаву, но никак не заработать и выйти в лидеры.

Рост же удалось сохранить только тем, кто смог продать своим абонентам, несмотря на падение их реальных доходов в 2020 году, разного рода дополнительные сервисы, наращивая выручку с пользователя за счет контента, музыки, банковских услуг или игр. Например, МТС запустил тариф-конструктор, который включает в себя не только услуги связи, но и подписки на музыку, книги и онлайн-кинотеатр.

Такой шаг укладывается в прогноз аналитиков Kearney, по которому после пандемии совокупные расходы россиян на услуги связи и цифровые сервисы в месяц могут вырасти на 31%.

Думаю, именно сложные тарифы с опорой на зарождающиеся экосистемы и станут для рынка трендом 2021 года. То есть именно абонентам придется в очередной раз поддержать операторов связи, пусть это и будет замаскировано в мишуру дополнительных услуг.

Юлия Тишина