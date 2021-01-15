Цены на сотовую связь в России могут вырасти на 15–16%

В 2021 году цены на сотовую связь могут вырасти на 15–16%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на агентство Content Review. По мнению руководителя агентства Сергея Половникова, коррекция может затронуть тарифы в диапазоне 500–900 руб. и дополнительные услуги.

В отчете Content Review сказано, что повышение тарифов необходимо для компенсации дополнительных расходов операторов и сокращения доходов. В частности, из-за пандемии сократились доходы от международного роуминга. Также на фоне роста интереса к онлайн-покупкам сократилась выручка операторской розницы, отметил господин Половников. Кроме того, операторам пришлось перестраивать сети из-за перемещения трафика в спальные районы.

Дополнительные расходы из-за пандемии и недополученную операторами выручку в первом полугодии 2020 года Content Review оценивает в 30 млрд руб. Также на рост расходов влияет «социальный интернет», который потребует около 150 млрд руб. (около 10% ежегодной выручки российского рынка связи, отметил глава агентства). «Совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 млрд руб.», — сообщает Content Review.

О том, за счет чего дорожает сотовая связь,— в материале “Ъ” «Мы за ценой не позвоним».