Законопроект Минфина об онлайн-торговле алкоголем снят с повестки

Разработанный Минфином законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем в России снят с повестки, сообщил заместитель главы министерства Алексей Сазанов. Это связано с государственной стратегией по сокращению потребления алкоголя, пояснил он. Накануне в поддержку законопроекта выступил Минпромторг.

«Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя. Поэтому пока, придерживаясь этой позиции, вопрос снят с повестки»,— сказал господин Сазанов в интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума.

Онлайн-продажа алкоголя запрещена в России с 2007 года. В октябре 2019-го Минфин разработал законопроект по отмене ограничений, Минздрав и Роспотребнадзор выступили против этого. Минпромторг рассчитывал, что вопрос мог бы быть решен в 2020 году, но в октябре посоветовал не ждать скорого разрешения онлайн-продажи алкоголя.

О том, почему Минпромторг высказался за подобную инициативу,— в материале “Ъ FM”.