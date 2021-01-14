Минпромторг поддержал легализацию онлайн-торговли алкоголем

Министерство промышленности и торговли России высказалось в поддержку инициативы по легализации онлайн-торговли алкоголем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо ведомства. Ранее с таким предложением выступил первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Господин Петров считает, что мера помогла бы в профилактике коронавируса и положительно повлияла бы на отечественный бизнес.

«Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией»,— говорится в ответе министерства (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве добавили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции занимается Минфин. «В целях формирования легального рынка потребления алкогольной продукции Минфином РФ разработан и внесен в правительство РФ законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»,— отмечается в письме. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Онлайн-продажа алкоголя запрещена в России с 2007 года. В октябре 2019 года Минфин разработал законопроект по отмене ограничений, Минздрав и Роспотребнадзор выступили против этого. Минпромторг рассчитывал, что вопрос мог быть решен в 2020 году, но в октябре посоветовал не ждать скорого разрешения онлайн-продажи алкоголя.