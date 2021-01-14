В России зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 с начала года

За сутки в России умерли 570 заразившихся COVID-19. Днем ранее умерли 566. Последний раз о большем количестве смертей сообщалось 31 декабря (593 умерших). Общее число летальных исходов в стране достигло 63 940.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Санкт-Петербург — 83 (всего 8649);

Москва — 68 (12 241);

Московская область —25 (3188);

Красноярский край — 25 (1925);

Свердловская область — 20 (1753).

За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 24 763 человек — на 8% больше, чем накануне (22 850). Всего с начала пандемии заразились 3 495 816 человек. Вылечились за сутки 27 956 человек, с начала пандемии — 2 882 044.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 5893 (всего 877 428);

Санкт-Петербург — 3041 (287 814);

Московская область —1263 (173 259);

Нижегородская область — 476 (76 287);

Воронежская область — 393 (51 669).

Накануне, 13 января, президент России Владимир Путин заявил, что COVID-19 пока еще не побежден и потребовал перейти от масштабной вакцинации от коронавируса к массовой. Она начнется в понедельник, 18 января. По оценкам экспертов, сейчас массовая вакцинация недоступна в 50 российских регионах.

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О доступности вакцинации в стране — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?»