Telegram обрастает контактами

Создатель Telegram Павел Дуров объявил о «крупнейшей цифровой миграции в истории человечества». Он сделал это заявление на фоне роста аудитории мессенджера. Число активных пользователей Telegram в январе превысило полмиллиарда человек. Его популярность начала расти на фоне изменения политики конфиденциальности WhatsApp и блокировки аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников в соцсетях. Павел Дуров также заявил, что мессенджером стали пользоваться многие политики и общественные организации для борьбы с дезинформацией.

Популярность Telegram будет только расти, правда, полноценной заменой соцсетям и другим интернет-площадкам мессенджеру не стать, полагает аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин: «Потенциал, конечно, есть, потому что вслед за новыми лидерами мнений, которые регистрируются в Telegram и заводят там свои каналы, идут и люди, читающие их. Соответственно, потенциал здесь огромен. В принципе соцсеть может достичь перспективы уровня того же Twitter по количеству активных пользователей.

А поскольку это еще не просто блог-платформа, а в первую очередь мессенджер, в принципе люди заодно могут начать более активно пользоваться Telegram по прямому назначению, что в свою очередь потеснит WhatsApp, Viber и прочие. Мессенджер — все-таки это вещь специфическая в том смысле, что круг общения у каждого человека разный, и некоторые, допустим, по работе пользуются Telegram, а для общения с близкими — WhatsApp. Вряд ли люди будут удалять WhatsApp, Viber и другие мессенджеры со своих смартфонов и полностью переходить на Telegram. Он не является полным заменителем того же Twitter или Facebook, это разные вещи. В Telegram заводить канал есть смысл, только если ты какая-то уже известная личность, получившая известность за пределами интернета, либо если ты ведешь какой-то тематический канал. Если ты просто обычный человек, то понятное дело, что мессенджер не для этого».

В Telegram также активно стали заводить каналы лидеры разных стран. На фоне роста аудитории мессенджера в нем зарегистрировались, например, президенты Бразилии и Турции. Всего, по словам Павла Дурова, официальные каналы в Telegram ведут десять глав государств, среди которых лидеры Франции, Мексики, Украины и Израиля. После блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter, в мессенджере Павла Дурова появился и канал якобы американского президента — на него подписались больше полумиллиона человек. Впрочем, сам Telegram добавил этому каналу метку «мошеннический». Но не исключено, что рано или поздно Трамп все же появится в этом мессенджере, как и многие другие политики, говорит обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич. Telegram вполне может стать новой полноценной публичной площадкой даже для глав государств.

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«Дуров всячески продвигает имидж своего мессенджера как безопасный, а теперь еще и независимый. Здесь есть тоже несколько важных моментов.

Говоря о цифровом диктате социальных платформ, мы забываем о таком же диктате со стороны маркет-плейсов, то есть магазинов приложений.

Напомню, что Parler — приложение, где очень много пользователей правоэкстремистского толка и последователи разных конспирологических теорий вроде QAnon, запрещено сегодня в App Store и Google Play. И в этом отношении получается, что даже развитие своих платформ далеко не всегда является панацеей. И, в общем-то, вполне возможно, если Telegram станет прибежищем последователей теории QAnon, согласно которой демократы — это некая секта, то и Telegram может лишиться места в App Store и Google Play. И тогда перед Дуровым возникнет проблема сохранения присутствия»,— отмечает Гуревич.

На этом фоне в сети стали опасаться, что Google и Apple могут удалить Telegram из своих магазинов и даже устройств пользователей, если посчитают, что мессенджер нарушает их правила. В самом Telegram некоторые каналы начали распространять инструкцию для обладателей iPhone как перенастроить смартфон так, чтобы Apple не смогла удалить мессенджер с устройства. Однако на деле такое развитие событий маловероятно, говорит ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов: «Все эти инструкции — полная ерунда. Схема, которая, действительно, работает, предполагает, что нужно просто взять свежий исходный код клиента Telegram, погрузить его в среду разработки Xcode, скомпилировать и установить приложение через провод с компьютера. Кроме того, надо иметь аккаунт разработчика Apple.

Только в таком случае можно установить приложение, если оно будет удалено из маркета. Дело в том, что Apple в принципе не может удалить приложение, которое уже стоит на устройстве. То есть если оно там есть, то никуда уже не денется. Мы можем вспомнить историю с Epic Games: когда она начала разбираться с Apple, то их игру взяли и удалили из маркета, но на смартфонах она осталась и продолжала прекрасно работать. Плюс Telegram заблокировал по меньшей мере 15 каналов, в которых общались так называемые американские экстремисты, плюс в некоторых блогах материалы подверглись цензуре самого мессенджера — посты были уничтожены. Таким образом, нетрудно заметить, что Павел Дуров, с одной стороны, говорит, что он сильный и независимый, а с другой — прекрасно сотрудничает и совершенно явно не планирует подводить свой продукт под монастырь».

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На этом фоне власти некоторых стран решили ограничить соцсетям возможность блокировать пользователей по своему усмотрению. Так, в Польше начали разработку закона, который запретит площадкам свободно удалять аккаунты, если те не нарушают законов страны.

Глеб Силко