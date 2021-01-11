«Понять логику действий Марка Цукерберга и коллег несложно»

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в соцсетях. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники в Вашингтоне, глава государства подвергнет критике компании за их решение. 7 января Дональда Трампа заблокировали в Facebook и Instagram до конца его президентского срока. По словам Марка Цукерберга, платформу использовали для «подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства». А 9 января аккаунт Трампа навсегда заблокировал Twitter, также «в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, президенту США недоступен Twitch и мессенджер Snapchat. А TikTok и фотохостинг Pinterest ограничили использование хэштегов в поддержку Трампа. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич не исключает громких судебных разбирательств.

Уже на следующей неделе в Вашингтоне состоится церемония инаугурации Джозефа Байдена и закончится каденция президента Дональда Трампа. У него заберут доступ к ядерной кнопке, зато, наверное, снимут ограничения с личных аккаунтов в Facebook и Instagram. Если, конечно, эти платформы не последуют примеру Twitter и не удалят трамповские профили навсегда. Как показали события 6 января, для современной Америки возможность публиковать сообщения в соцсетях куда опаснее, чем право объявлять войну. В последнем случае есть хоть какой-то фильтр в лице генералов и советников, а тут кнопка ввода — и вот уже живописные сторонники конспирологических теорий штурмуют Капитолий.

Считается, что после каждого главы государства остается некое наследие, которое следует изучать и делать выводы. В этом отношении эпоха Трампа только начинает изучаться, но уже сейчас понятно, что история его взаимоотношений с социальными сетями станет одной из самых резонансных.

А последствия этого кейса несомненно скажутся как на будущих хозяевах Белого дома, так и на нас с вами, жителях совсем другой части планеты.

Понять логику действий Марка Цукерберга и коллег несложно. Многочисленные претензии законодателей по всему миру и угрозы антимонопольных служб и привели к тому, что в последние пару лет менеджмент социальных сервисов уже буквально на воду дул. Блокировали все, что могло показаться нарушением закона, этики и даже эстетики. В итоге дошли и до президента США. Удивительно, что папу римского еще не забанили. Хотя, если происходящий социальный тоталитаризм частных компаний не прекратится, то возможно буквально все.

Правда, и альтернатива выглядит не лучше. Там, где нашу мысль не блокирует анонимный модератор, вполне может затаиться какой-нибудь следователь или прокурор. А в качестве десерта может еще и коллективное наказание от Роскомнадзора прилететь, если чиновники решат, что модератор наказал не того. Напомню, что накануне Нового года российский президент подписал закон о так называемой борьбе с цензурой в интернете. В этом отношении у забаненного Дональда и его сторонников куда больше вариантов борьбы, чем у нас с вами.

Во-первых, покинув пост главы государства, Трамп наверняка забросает социальные сети коллективными судебными исками, которые, наконец-то, должны будут определить, как свобода слова пользователя соотносится с таким же правом хозяина площадки, а законы государства — с пользовательскими соглашениями. А во-вторых, и тут уже мы тоже можем стать невольными бенефициарами, опальный политик начнет создавать альтернативные платформы общения и хостинга, где основополагающим принципом станет свобода слова. Конечно, от неконтролируемого потока сообщений про заговоры рептилоидов многим будет немного стыдно, но при этом в целом всем станет гарантированно очень весело.