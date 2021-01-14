На Кубани с 23 декабря выявили почти три тысячи нарушений антиковидных требований

В Краснодарском крае с 23 декабря 2020 года по 11 января 2021 года проверили больше 35 тыс. объектов потребительской сферы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

За этот период в крае выявили 2,7 тыс. нарушений. По данным властей Кубани, 76% из них касались несоблюдения масочного режима гражданами, 23% – отсутствие средств индивидуальной защиты у персонала. Только 1% нарушений был связан с работой заведений после полуночи, а также предоставлением услуг по курению кальянов, уточняют в администрации края. По итогам проведенных проверок сотрудники полиции и Роспотребнадзора составили около 2 тыс. протоколов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 1 по 8 января 2021 года в регионе обследовали 12,1 тыс. предприятий – на предмет соблюдения антиковидных требований. Проверки прошли в 643 кафе, магазинах, пунктах проката и иных заведениях. Было составлено 503 протокола о нарушениях: 85% из них допустили граждане, которые не соблюдали масочный режим.

В середине декабря 2020 года администрация Краснодарского края рассказала, что жители региона стали реже нарушать правила режима повышенной готовности, введенного в регионе из-за пандемии коронавируса. количество протоколов об административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) снизилось на 10%.

Алексей Белянин