В Сочи побит «олимпийский рекорд» посещаемости курорта

Суточная загрузка средств размещения в горном и прибрежном кластерах Сочи составляет 110 тыс. человек. Это больше, чем во время Олимпиады-2014, написал в своем Instagram мэр города Алексей Копайгородский.

При этом, подчеркивает глава города, вспышек коронавирусной инфекции в настоящее время не зафиксировано, эпидемиологическая обстановка остается спокойной, а вновь открытый на случай выявления признаков COVID-19 обсерватор остается пустым.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году Сочи принял более 5 млн туристов. Планировалось, что в новогодние праздники курорт посетят около 300 тыс. отдыхающих, а в целом на курорты Краснодарского края приедет около 400 тыс. человек.

Всего в 2020 году турпоток на курорты Кубани составил около 12 млн человек. Минтуризма региона ожидает, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в 2021 году турпоток восстановится до предкарантинных показателей – 15-17 млн туристов в год.

Алексей Белянин