На Кубани с начала 2021 года выявили 500 нарушений антиковидных требований

В Краснодарском крае с начала 2021 года обследовали 12,1 тыс. предприятий – на предмет соблюдения антиковидных требований. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По данным краевых властей, в 643 кафе, магазинах, пунктах проката и иных заведениях. Было составлено 503 протокола о нарушениях: 85% из них допустили граждане, которые не соблюдали масочный режим.

Администрация региона отмечает, что особое внимание при проверках уделяется горному кластеру Сочи. Здесь создан оперативный штаб, который координирует действия всех служб, отвечающих за работу курорта. В него входят более 1000 человек, в т.ч. сотрудники правоохранительных органов, ЖКХ, дорожных предприятий, а также казаки.

Ежедневно они обследуют более 100 кафе, ресторанов, магазинов, пунктов прокатов и других объектов сферы. Круглосуточный мониторинг планируется вести до 10 января включительно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что суточная загрузка средств размещения в горном и прибрежном кластерах Сочи составляет 110 тыс. человек. Это больше, чем во время Олимпиады-2014.

В середине декабря 2020 года администрация Краснодарского края рассказала, что жители региона стали реже нарушать правила режима повышенной готовности, введенного в регионе из-за пандемии коронавируса. количество протоколов об административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) снизилось на 10%.

Алексей Белянин