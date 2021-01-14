Дело Сергея Фургала выходит на финишную прямую. 15 января экс-губернатору Хабаровского края должны быть предъявлены окончательные обвинения. Различные источники СМИ не исключают, что кроме заказных убийств ему могут предъявить новые эпизоды, в частности, хищения в особо крупных размерах. При этом возможен такой вариант, что следствие по делу не завершится, поскольку официально его срок продлен до весны нынешнего года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в результате всех этих событий Хабаровский край находится в системном кризисе.

Сергею Фургалу инкриминируется заказное убийство своего делового партнера Евгения Зори, а также покушение на жизнь мелкого коммерсанта Александра Смольского. Однако все это случилось достаточно давно — в 2004-2005 годах, то есть, по идее, можно говорить о наступлении срока давности. При этом нельзя исключать, что экс-губернатору предъявят еще и другие обвинения, например, в причастности к хищению средств завода «Амурсталь» в Хабаровском крае. Этот актив принадлежал семье Фургала. В частности, одним из владельцев числилась его бывшая жена Лариса Стародубова и деловой партнер Николай Мистрюков. Причем все это можно представить как хищения в составе группы, что чревато еще большими сроками. Иными словами, если доказательная база с убийствами начнет рассыпаться, есть запасной аэродром, чтобы фигурант все равно остался сидеть.

В целом мы понимаем, что не все зависит от силовиков. Дело это политическое, кто бы что ни говорил. Поэтому можно предположить, что и решение будет традиционно зависеть от неких сигналов сверху, а они очень даже имеют место. Так, Владимир Путин на пресс-конференции в декабре вдруг достаточно неожиданно фактически сделал комплимент экс-губернатору. Президент сказал, что, во-первых, Фургал — никакой не оппозиционер, и, во-вторых, работал хорошо, старался. Но обвинения, конечно, тяжелые — здесь ничего не поделаешь. Это несколько противоречит высказываниям, в частности, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он неоднократно говорил, что Сергей Иванович на самом деле руководителем был крайне слабым и многие программы просто проваливал. И вдруг из уст первого лица мы слышим совсем другие формулировки.

Понятно, что в первую очередь Путин хотел подчеркнуть, что в деле нет никакой политики и что закон нужно соблюдать, несмотря на заслуги. Тем более, что у нас многие губернаторы сидят. При том, что даже с формальной точки зрения Фургал-то как раз оппозиционер, поскольку относится, пусть формально, но к оппозиционной ЛДПР.

И теперь, собственно, главное: нынешний врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, конечно, тоже старается, рапортует об успехах и о ликвидации протестов. Однако сегодня нельзя сказать с уверенностью, что он без проблем выиграет губернаторские выборы. И граждане, судя по сообщениям с мест, по-прежнему не в восторге от происходящего вокруг народного губернатора Сергея Фургала, и, видимо, они не ощущают каких-то глобальных изменений в лучшую сторону.

И еще: Кремль, как считается, очень доволен Владимиром Жириновским. Он ведет себя правильно, и, по идее, можно пойти ему навстречу и как-то изменить ход дела бывшего руководителя. Впрочем, представляется, что теперь это уже две разные истории. Хабаровск — отдельно, Фургал — отдельно. Но так получается, что крайне важный стратегический район России, Дальний Восток, живет в условиях глубокого политического кризиса. И кажется, что даже если отозвать Дегтярева, непонятно, кого ставить на его место. Хотя, конечно, закон нарушать нельзя, вне зависимости от заслуг и званий, равно, как и сажать в тюрьму невиновного человека.